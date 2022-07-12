صندوق النقد والبنك الدولي يعتزمان عقد اجتماعات الخريف 2022 في واشنطن بحضور شخصي

2022/07/12 | 19:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، اليوم الثلاثاء، عقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 بالحضور الشخصي خلال الفترة من يوم الاثنين 10 أكتوبر وحتى يوم الأحد 16 أكتوبر في مقر الصندوق ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة.وأوضحت …

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