فنانة ترد على اتهامها بـ”خطف” عمرو دياب

2022/07/12 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن الاتهامات الموجهه لها بخطف رجل متزوج من أسرته، في إشارة إلى علاقتها بالمطرب عمرو دياب.

وقالت في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في حلقة من برنامجه “ABtalk” المذاع عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” حول اتهامها بخطف رجل متزوج من أسرته: “مش على راسي بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة إن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب الموضوع ده”.

وأضافت: “معرفش إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ ولحد دلوقتي أنا ممكن أبقى بمثل زفت”.

وعن ردها إذا كانت تؤمن بالحب من أول نظرة، قالت: “أنا حبيبة، ولما باجي أتكلم على الكدب والخيانة في ناس بيبقوا شايفين إن أنا ممكن أعمل كدة”.

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