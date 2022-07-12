جيمس ويب يلتقط اجمل صورة في التاريخ

2022/07/12 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن التقاط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة جديدة لسديم الحلقة.ونشرت وكالة ناسا صورة جديدة ملتقطة بواسطة تلسكوب جيمس ويب لسديم الحلقة واوضحت انه تم اكتشاف مجرة خلفه.

وتسمح التحسينات التكنولوجية للمركبة الأرضية للتلسكوب والمسافة مع الشمس للعلماء برؤية أعمق بكثير في كوننا وبتفاصيل أكبر.

وقالت ناسا إن تلسكوب جيمس ويب، هو أقوى مرصد تم وضعه في المدار، ويكشف عن “أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء لنشأة الكون” على الإطلاق ، بالنظر إلى ما يزيد عن 13 مليار سنة.

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