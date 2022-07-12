بجهد إستخباري دقيق.. القبض على عصابة متخصّصة بتجارة المخدرات في بابل

2022/07/12 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

ألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة متخصصة بتجارة المخدرات في محافظة بابل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته خبر برس (واخ) أنه “بجهد استخباري دقيق ومن خلال كمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع شعبة شؤون المخدرات من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة/ ٢٨ مخدرات”.

واضاف البيان أنه “تم القبض عليه بمركز مدينة الحلة، محاولاً الفرار من عناصر الأمن والاستخبارات”، لافتاً الى أنه “من خلال البحث والتحري تم التوصل الى متهمين اثنين آخرين، حيث تمكنت القوة القبض عليهما وبحوزتهما ما يقارب الـ(٧٠٠) حبة مخدرة وكمية من مادة الكرستال المخدرة”، مشيراص الى أنه “بعد التحقيق اعترفوا بقيامهم بتجارة المواد المخدرة في محافظة بابل”.

واوضح انه “تم تدوين اقوالهم ومصادره المواد التي بحوزتهم واحالتهم الى القضاء”.

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