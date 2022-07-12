رد ’قاس’ من أحمد الأسدي على السفير التركي: التزموا بالقانون ولسنا بحاجة لشركاتكم

2022/07/12 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ردّ القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، الثلاثاء، على تعليق للسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي بشأن المياه في العراق.وقال الأسدي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، “لسنا بحاجة إلى شركاتكم بل إلى التزامكم بالقانون الدولي وحسن الجوار..أعطونا حقنا في مياهنا ونحن أعرف كيف نستخدمها”.واضاف، “هل يعلم السفير التركي أن […]

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