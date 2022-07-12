الاتحاد الأوربي يعلن قيمة الأرصدة الروسية المجمدة

2022/07/12 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلن مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز، اليوم الثلاثاء، تجميد أرصدة روسية بقيمة 13.83 مليار يورو حتى الآن، مؤكداً أن هذه الأرصدة يملكها مشمولون بالعقوبات من كبار الشخصيات والأفراد والكيانات الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ريندرز ، أن "الأغلبية الساحقة من هذه الأرصدة موجودة في 5 دول من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة"، مطالباً في الوقت نفسه "الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاوربي بفعل المزيد".

ويضع الاتحاد الاوربي في الوقت الحاضر 98 كياناً ونحو 1160 شخصاً على القائمة السوداء للاتحاد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار ريندرز، "لدينا حالياً أرصدة مجمدة خاصة بشخصيات كبيرة وكيانات أخرى قيمتها 13.8 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم حقاً".

ولم يحدد مفوض العدل في الاتحاد الدول ال 5 التي جُمدت فيها الأرصدة، فيما رفضت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الكشف عن اسماء تلك الدول.

وأبلغت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بأن الأرصدة المجمدة هي مزيج من الأموال الموجودة في حسابات مصرفية وكذلك القيمة المقدرة لليخوت والعقارات المُتحفظ عليها ضمن أرصدة خرى.

يشار إلى أن هذه الممتلكات لاتشمل أرصدة البنك المركزي الروسي المجمدة، والتي ذكرت المفوضية في آيار/ مايو الماضي انها تبلغ 24 مليار يورو، ولم تحدث المفوضية هذا الرقم منذ ذلك الوقت ، باعتبار أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بالإبلاغ عن هذا الإجراء.

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