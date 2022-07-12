الأمين العام للأمم المتحدة يعين كلاوديو كوردوني من إيطاليا نائبا للممثل الخاص للعراق

2022/07/12 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الإيطالي كلاوديو كوردوني نائبًا جديدًا لممثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وبحسب تقرير الموقع الاممي الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن "السياسي الايطالي البارز كوردوني سيخلف سولرون غيسلادوتير من أيسلندا والتي عبر الأمين العام بالامتنان لها على مساهمتها في برامج الأمم المتحدة".

وأشار البيان الاممي الى أن "كوردوني يأتي إلى هذا المنصب ومعه أكثر من 35 عامًا من الخبرة في العلاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك منصب مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في لبنان، حيث يعمل منذ عام 2017.

وخلال هذه الفترة، شغل أيضًا منصب المنسق المقيم المؤقت ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان لفترة وجيزة.



وشغل سابقًا منصب مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك ممثلًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في البلاد (2013-2017)، كما عمل مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) وقضى أكثر من 25 عامًا مع منظمة العفو الدولية بصفات متعددة، بما في ذلك فترة ستة أشهر كأمين عام مؤقت في عام 2010.



من 1997 إلى 1998، شغل منصب رئيس قسم حقوق الإنسان مكتب مع بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك".

وأوضح أن "كوردوني حاصل على شهادة في القانون من جامعة سابينزا في روما وحصل على درجة الماجستير في الآداب في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون - واشنطن العاصمة.



كما يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية".

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