استطلاع: 64% من الناخبين لن يصوتوا لترامب في انتخابات المقبلة

2022/07/12 | 19:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد استطلاع للرأي، 07/12/2022، بأن أكثر من نصف الجمهوريين قالوا إنهم لن يصوتوا للرئيس...

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