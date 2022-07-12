ماء بغداد توضح اسباب شح المياه في أطراف العاصمة

2022/07/12 | 19:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أوضحت دائرة ماء بغداد إحدى دوائر أمانة العاصمة، الثلاثاء، الموقف بشأن شح المياه في بعض مناطق أطراف المدينة، فيما أعلنت حجم إنتاج مجمعاتها ومحطاتها يومياً.وقال مدير الدائرة، حكمت عبد المجيد في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة لديها 13 مشروعاً رئيساً، و100 مجمع في أطراف العاصمة وتنتج في اليوم […]

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