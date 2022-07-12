2022/07/12 | 19:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي، 07/12/2022، عن عزمه كشف عدد من...

ظهرت المقالة نائب يتحدث عن 60 الف شركة وهمية في وزارة التجارة أولاً على المسلة.

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