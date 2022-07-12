ماسك عن ترامب: حان الوقت ليبحر

2022/07/12 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الملياردير الأميركي صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، عن رغبته بعدم خوض الرئيس السابق، دونالد ترامب السباق الانتخابي للبيت الأبيض مجددا.

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