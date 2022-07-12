2022/07/12 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ULb_YntOpc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجــواء عيد الأضحى المُبارك - الرمادي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجــواء عيد الأضحى المُبارك - الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).