إيران ترفع إنتاجها اليومي من النفط الخام

2022/07/12 | 20:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت أحدث إحصاءات اوبك، بازدياد حجم إنتاج إيران اليومي من النفط الخام في شهر حزيران/يونيو 31 ألف برميل، ليصل إلى 2 مليون و574 ألف برميل يوميا.وفي أحدث تقرير لها ونقلا عن مصادر ثانوية، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك أن: إنتاج إيران من النفط الخام في شهر حزيران/يونيو 2022، بلغ 2 مليون […]

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