إيران ترد على معلومات أمريكا حول تزويدها روسيا بمسيّرات لحرب أوكرانيا

2022/07/12 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت إيران تعليقات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لكنها لم تنكر أنها تستعد لتقديم ما يصل إلى 100 طائرة درون، بما في ذلك طائرات درون ذات قدرات تسليحية إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

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