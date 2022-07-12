2022/07/12 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر اسم النجمة اللبنانية، ميريام فارس، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح أغنيتها “قومي ” في تحقيق أكبر نسبة انتشار على “تيك توك”.

ونشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو توثق فيه الأرقام التي حصدتها أغنيتها الشهيرة “قومي” ، كما نشرت بيانا تحت عنوان “عدد مشاهدات “قومي” لميريام فارس تتخطى عدد سكان الكرة الأرضية”، وجاء في النص: “أعلنت شركة “تيك توك” العالمية عن الأرقام التي حصدتها أغنية قومي لملكة المسرح ميريام فارس (حتى الآن) بنشرها فيديو عبر صفحتها الخاصة عن عدد المشاهدات لأغنية قومي التي حصدت 8.4 مليار مشاهدة لهذه اللحظة، علما أن ميريام لا تملك حسابا خاصا على تيك توك لهذه اللحظة”.

وتابع البيان التي نشرته فارس على “إنستغرام” :”هذا الإنجاز الذي حققته ميريام هو الأول عربيا على الإطلاق، والنجاح الذي حققه التحدي بأغنية قومي هو الأول على الإطلاق لأن الأغنية اجتاحت العالم وما زالت تجتاح وتتوسع بانتشارها يوما بعد يوم.



هذا هو التقرير الأول من تيك توك وستليه تقارير أخرى من “يوتيوب” و”إنستغرام” وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي بأن أغنية “قومي” لملكة المسرح ميريام فارس تحقق نجاحا عالميا”

وكانت قد نشرت فارس فيديو لمجموعة من الأطفال يشاركون بأداء تحدي الرقص من إفريقيا وأعربت عن سعادتها بانتشار الأغنية بهذا الشكل الكبير، وعلقت:” ما تتخايلوا قديش فرحت لما شفت أطفال أفريقيا بطاقتهم الايجابية عم يرقصوا على أغنيتي، وقديش انا فخورة بهل النجاح يلّي انطلق من لبنان وغزا العالم بأجمعه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميريام فارس تصل إلى العالمية بتحد راقص على”تيك توك”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميريام فارس تصل إلى العالمية بتحد راقص على”تيك توك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).