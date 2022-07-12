تفاصيل عرض برشلونة للتعاقد مع رافينيا

2022/07/12 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشفت تقارير عن تفاصيل عرض نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، البرازيلي رافينيا.

وقدم برشلونة وفقاً لـ"سكاي سبورت" عرضاً رسمياً لنادي ليدز يونايتد من أجل ضم رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية بقيمة 58 مليون يورو يصل إلى 68 بإضافة المكافآت.

وأوضحت التقارير أن ليدز ابدى موافقة مبدئية على عرض برشلونة بانتظار إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وترغب أندية توتنهام وأرسنال وتشيلسي بالحصول على خدمات رافينيا لكن اللاعب البرازيلي يفضل الانتقال إلى برشلونة.

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