السعودية تفتح باب الحجز للعمرة

2022/07/12 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الثلاثاء، فتح باب الحجز للعمرة اعتباراً من 19 تموز 2022.ونقل موقع “الحرمين” عن الوزارة، “تعلن وزارة الحج والعمرة عن فتح باب الحجز للعمرة اعتبارا من 19 يوليو بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام”.وأضاف، “كما قالت الوزارة إن الراغبين في أداء العمرة سيتمكنون من حجز موعد ابتداء […]

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