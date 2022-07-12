2022/07/12 | 20:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أثارت صورة جديدة التقطها التلسكوب جيمس ويب وكشفتها وكالة الفضاء والطيران الأميركية ناسا دهشة...

ظهرت المقالة صور اضافية جديدة للكون تكشف عنها ناسا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور اضافية جديدة للكون تكشف عنها ناسا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور اضافية جديدة للكون تكشف عنها ناسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).