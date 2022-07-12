مجلس السليمانية يحدد الجهة المسؤولة عن ازمة الوقود في كردستان

2022/07/12 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية حمل مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، حكومة الاقليم أزمة الوقود في الإقليم ورداءته نوعيته.

وقال عضو مجلس محافظة السليمانية ريكوت زكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع الأسعار تتحمله حكومة الإقليم التي لم تف بوعودها".

وأضاف أن "البنزين رغم ارتفاع سعره، لكن تصلنا شكاوى عن رداءة النوعية وتسببه بمشاكل وعطلات للسيارات، وهذه المشكلة تتحملها الحكومة"، عازيا الامر الى "اعطاءها رخصة الاستيراد للشركات، ويجب عليها محاسبة الشركات التي تبيع النوعية الرديئة وأيضا القيام بحملة لتخفيض الأسعار".

ووصل سعر اللتر الواحد من البنزين السوبر في مدن إقليم كردستان إلى 1575 دينارا، ماتسبب بتذمر شعبي كبير.

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