ما تأثير تساوي قيمة اليورو مع الدولار على الاقتصاد العراقي

2022/07/12 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان، اليوم الثلاثاء، أن تساوي قيمة اليورو مع الدولار له انعكاس ايجابي على قيمة الدينار العراقي.

وقال صفوان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب انخفاض قيمة اليورو هو نتيجة قطع روسيا لأمدادات النفط والغاز عن الاتحاد الاوروبي وتعطل معدلات النمو في الاتحاد ادى الى جعل الدولار الملاذ الآمن لتحويل اليورو الى دولار في هذه المرحلة".

وأضاف، أن "انعكاس انخفاض قيمة اليورو ايجابية على الاقتصاد العراقية نتيجة امتلاك العراق لاحتياطيات دولارية الذي سيؤدي الى تعاظم اقتصاد البلاد".

وتابع صفوان أنه "من الممكن ان يكون هنالك تنويع في احتياطيات البنك المركزي باتجاه شراء الذهب او شراء عملات عالمية كاليورو او اليو وان لتلافي اي اضرار قد تلحق بالدولار الأمريكي مستقبلاً".

وأشار الى أن "حجم الانتاج الاوربي سيتضرر بسبب انحسار الغاز الروسي وسترتفع معدلات التضخم في اوروبا لتعويض النقص الحاصل في قيمة اليورو".

وبين أن "الاقتصاد العراقي سيربح نتيجة وجود مشتريات بالدولار حيث سيؤدي الى تعاظم المشتريات الحكومية مع ارتفاع قيمة الدولار".

ولفت صفوان الى أنه "من الممكن ان تزداد قوة الدينار العراقي لأنه مرتبط بسعر ثابت مع الدولار ".

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