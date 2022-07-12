2022/07/12 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد انتهت رحلة اللاعب علي بهجت مع فريق النفط بشكل رسمي.وقال مصدر مقرب من بهجت في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “رحلة اللاعب علي بهجت مع نادي النفط وصلت الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً ..علي بهجت يغادر نادي النفط المركز الخبري الوطني.

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