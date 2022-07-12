"ما لم تره من قبل".. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورا جديدة مذهلة للكون

2022/07/12 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا جديدة كاملة الألوان التقطها التلسكوب الفضائي العملاق "جيمس ويب"، فيما وصفتها في تغريدة بأنها "لحظة تاريخية عالمية"

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