برلماني يوضح آلية إكمال مقاعد اللجان النيابية..” أساسها التوافق”

2022/07/12 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، الثلاثاء، الالية التي سيتم فيها اكمال مقاعد اللجان النيابية بعد إنسحاب نواب الكتلة الصدرية وتعويضهم بنواب جدد، فيما كشف موعد اكمال لجأن البرلمان.وقال الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “اعادة تشكيل اللجان النيابية سيتم من خلال تعويض النواب الجدد لنواب الكتلة الصدرية التي قررت […]

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