“صدمة طاقة”..التلغراف: إيقاف امدادات الغاز الروسي سيضر سكان الاتحاد الاوربي

2022/07/12 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أكدت صحيفة “التلغراف” البريطانية، نقلا عن خبراء، أن وقف إمدادات الغاز الروسي سيضر بالسكان وقطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي وسيؤدي إلى أكبر “صدمة طاقة” في تاريخ القارة.وقالت راشيل ميلارد في […]

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