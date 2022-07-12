تاريخ روسيا – 13 ديمتري بطل نهر الدون - محمد زكريا توفيق

2022/07/12 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل الخامس عشر إيفان الرقيق، سمح لجيرانه باستغلال ضعفه والركوب فوقه.



فقد سار أوليج من مدينة ريازان عبر أراضيه، وأحرق مدنه، وأهان قواده العسكريين.



فسخر رجال نوفجورود من سلطته واحتقروه.



ثم التفتوا إلى قسطنطين من سوزدال.



أولجيرد، أمير ليتوانيا الكبير، وابنه، أندرو، أخذا منه عدة مدن كانت تدفع الجزية.



الحروب الأهلية في ريازان وتفير، والمشاجرات بين الفصائل المتنافسة التابعة لنوفجورود، ......





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