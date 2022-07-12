تونس: اختراق موقع الناخبين محاولة يائسة لإدخال الفوضى على الاستفتاء المقرر في 25 يوليو

2022/07/12 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، خلال لقائه وزير الداخلية، أن اختراق الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع، محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك على الاستفتاء المقرر في 25 يوليو.وكان […]

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