أوبك: الطلب العالمي على النفط سيستمر بالنمو خلال العام 2023

2022/07/12 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت منظمة أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 2.70 مليون برميل يوميًا في 2023، مع زيادة الاستهلاك من قبل الولايات المتحدة والصين والهند، لكن بوتيرة أقل مما حصل في العام الجاري 2022.وبحسب التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط – الصادر اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز- من المرجح أن يصل إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى 102.99 مليون برميل يوميًا في العام المقبل 2023.وتأتي التوقعات الإيجابية مع التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي وتحسن الظروف الجيوسياسية واحتواء إصابات كورونا في الصين، بحسب التقديرات الأولية لعام 2023 الصادرة عن أوبك، والتي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة.وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا خلال 2023، بحسب التقرير.في المقابل، تتوقع أوبك استهلاك النفط في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 2.1 مليون برميل يوميًا، بقيادة الصين والهند.وتتوقع المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.2% في العام المقبل 2023، مع افتراض عدم وجود تأثير سلبي لتداعيات الوباء والتطورات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وتسارع التضخم.في المقابل، حافظت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام 2022 عند 3.36 ملايين برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي.وبحسب التقرير، فإن إجمالي الطلب على النفط سيظل عند 100.29 مليون برميل يوميًا، ليكون أعلى مستويات ما قبل الوباء، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

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