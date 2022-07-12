بايدن: مقتل زعيم داعش بسوريا جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق

2022/07/12 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأول تعليق بعد إعلان البنتاغون مقتل زعيم عصابات داعش في سوريا ماهر العقال بضربة أميركية مؤكدا إنه جاء بعد عملٍ استخباري حازم ودقيق.

وقال بايدن في كلمة له إن "الجيش والاستخبارات الأمريكية نجحا اليوم في تنفيذ غارة جوية ضد ماهر العقال أحد كبار قادة داعش ومقتله يبعث رسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون وطننا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف إن "مقتل ماهر العقال جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق والولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم، مقتل زعيم داعش في سوريا ماهر العقال بضربة جوية عبر طائرة بدون طيار في سوريا.

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