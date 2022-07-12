مسؤول ألماني يدعو مواطنيه لتقليل الاستحمام

2022/07/12 | 20:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعلق الأمر أكثر بتقليل وقت الاستحمام.

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