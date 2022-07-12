التجارة: حققنا توازناً في التعاقدات بين الشركات العالمية والمحلية

2022/07/12 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تحقيق توازن في التعاقدات والاعتمادات بين الشركات العالمية والمحلية وتفضيل الأخيرة في أغلب الحالات.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/ […]

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