بيان لـ36 منظمة حقوقية قبل قمة المناخ في مصر.. وانتقاد تصريحات شكري

2022/07/12 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت 36 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الثلاثاء، السلطات المصرية على وضع حد لحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية من أجل إنجاح قمة المناخ (كوب 27)، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، في شرم الشيخ.

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