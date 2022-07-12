الأمم المتحدة : الكيان الصهيوني قتل 78 طفلا فلسطينيا خلال عام

2022/07/12 | 21:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … عبر الامين العام للامم المتحدة انتوني غوتيرش، عن صدمته من احصائية القتلى نتيجة الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الاطفال الفلسطينيين والتي بلغت 78 طفلا في عام 2021 .ونقلت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الامين العام للامم المتحدة قوله إنه “صُدم” بعدد الأطفال الفلسطينيين الذين […]

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