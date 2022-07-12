“الإطار” لن يكشف مرشحه لرئاسة الحكومة قبل الكرد.. ومحلل: يجب أن لا يستفز الصدر  

2022/07/12 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تتسارع الأحداث السياسية، وبات حسم الرئاسات أقرب للتحقق مما كان سابقا، خاصة وأن الإطار التنسيقي كشف أنه اقترب من حسم مرشحه لرئاسة الحكومة، لكن رهن إعلانه بحسم القوى الكردية لمرشح منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لن يطرحه حاليا بل ينتظر الموقف الكردي، فيما ذهب محلل سياسي إلى أن مرشح الإطار التنسيقي يجب أن […]

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ومحلل: يجب أن لا يستفز الصدر أولاً على ايرث نيوز.

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