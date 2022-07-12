2022/07/12 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قوات الجيش والاستخبارات الأمريكية نجحت في تنفيذ غارة جوية في سوريا ضد أحد كبار قادة تنظيم “داعش” ماهر العقال.وقال بايدن في بيان نشره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يعلق بشأن مقتل ماهر العقال: سيحد من قدرة داعش على التخطيط في المنطقة المركز الخبري الوطني.

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