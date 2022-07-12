صحيفة: رونالدو طلب اللعب إلى جوار ميسي في سان جرمان

2022/07/12 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اقترح الإنضمام إلى باريس سان جرمان للعب إلى جوار النجم الأرجنتيني ليو ميسي.

وقالت الصحيفة، إن رونالدو عرض عبر وكيل أعماله خدماته على نادي باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية، ليلعب بجوار ليونيل ميسي

وأوضحت الصحيفة أن "إدارة باريس سان جرمان ردت بأنه لا يوجد مكان في الوقت الحالي للنجم البرتغالي في قائمة الفريق الباريسي"

وكانت تقارير أخرى ذكرت في وقت سابق، أن وكيل أعمال رونالدو عرض أيضا خدماته على تشيلسي وبايرن ميونخ.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعزز تخلف رونالدو عن السفر مع بعثة مانشستر يونايتد لخوض معسكر إعدادي في تايلاند استعدادا لانطلاق الموسم الجديد الإشاعات بشأن مصير النجم البرتغالي

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