2022/07/12 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اتهامها بالسرقة..سروة عبد الواحد ترد على احدى القنوات: "ماتخوفون كلبي"

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