“تيك توك” ترجئ تغييرات بسياسة الخصوصية لإعلاناتها في أوروبا

2022/07/12 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت شركة ”تيك توك“ تغييرات في سياساتها للخصوصية تتصل بكيفية توجيه الإعلانات إلى المستخدمين؛ وذلك بعد تحذير الهيئة الرقابية في إيطاليا من أن الشركة تخاطر بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.وقالت هيئة حماية المعلومات الإيطالية، إن ”تيك توك“ أبلغت المستخدمين بأنها ستقدم لهم إعلانات موجهة، اعتبارا من 13 تموز/يوليو، دون طلب […]

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