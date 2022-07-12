500 مليون يورو من الإتحاد الأوربي لمساعدة أوكرانيا عسكرياً

2022/07/12 | 21:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن الإتحاد الأوربي نيته تخصيص 500 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكريا من خلال صندوق خاص، تم الاتفاق من خلاله بالفعل على تخصيص ملياري يورو لتسليح نظام كييف.

ووفق ما ذكره ستيفانو سانينو، الأمين العام للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوربي، في اجتماع مشترك للجان الدفاع والسياسة الخارجية مع نواب البرلمان الأوربي في بروكسل، “نناقش الآن إمكان الحصول على شريحة خامسة بمبلغ 500 مليون يورو”.

وأشار سانينو إلى أنه للمرة الأولى يتم تمويل شحنات الأسلحة الفتاكة من خلال هذا الصندوق.

وفي نهاية حزيران أفاد مفوض الاتحاد الأوربي للشؤون السياسية الأمنية جوزيب بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الإتحاد، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي لم يناقشوا الشريحة الخامسة من تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لأنه، على حد قوله، كانت هناك أموال كافية في ذلك الوقت.

وخصّص الإتحاد الأوربي بالفعل 500 مليون يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا أربع مراتن، وبلغ المبلغ الإجمالي لتمويل شراء الأسلحة ملياري يورو.

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