"رسالة قوية".. بايدن يعلق على قتل ماهر العقال في سوريا

2022/07/12 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن القضاء على ماهر العقّال زعيمِ تنظيم داعش في سوريا بضربة نفذتها طائرة ٌ مسيرة أميركية، الثلاثاء، يبعث برسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون العالم.

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