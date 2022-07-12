وزير الزراعة يؤكد على اهمية انتاج البيض المحلي

2022/07/12 | 21:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، رئيس رابطة منتجي بيض المائدة في محافظة البصرة، مهدي صالح جبر والوفد المرافق له.وأكد الخفاجي، في بيان تلقته ايرث نيوز، على “أهمية دعم مشاريع المنتج المحلي ومنها إنتاج بيض المائدة كونه يدخل في مجال قوت المواطن اليومي”، مبينا حرص الوزارة على دعم “مشاريع إنتاج […]

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