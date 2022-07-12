محلل سياسي امريكي : جلسات الاستماع ضد ترامب مجرد محاكمة صورية

2022/07/12 | 21:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … وصف الكاتب والمحلل السياسي الامريكي تشارلز اورتيل ان جلسات الاستماع في الكونغرس للتحقيق في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول ودور ترامب فيها بأنها مجرد “محاكمة صورية”.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن اورتيل قوله إنها مجرد ” تجربة استعراضية “ويجب التخلي عنها قبل أن تلحق المزيد […]

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