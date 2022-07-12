2022/07/12 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى القضاء بشأن أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لضوابط تسعيرة الأمبير، فيما اقترح آلية على وزارة النفط لمعالجة شح الوقود.وقال العطا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يقدم مقترحاً لوزارة النفط من أجل معالجة نقص الوقود المركز الخبري الوطني.

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