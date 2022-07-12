2022/07/12 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخفاجي يؤكد حرص وزارة الزراعة على دعم مشاريع إنتاج بيض المائدة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:38

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