فيروس كورونا

2022/07/12 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، من أن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد تظهر أن الوباء "لم يقترب حتى من نهايته".

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