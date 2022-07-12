مسؤول إسرائيلي: بايدن يشهد

2022/07/12 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستصدر الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم مشتركة خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى القدس هذا الأسبوع، التي ستكون بمثابة "مخطط" للعلاقات الثنائية على مدى السنوات القليلة المقبلة، قال مسؤولون إسرائيليون كبار للصحفيين الثلاثاء.

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