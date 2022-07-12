خبير امني: مؤتمر الرياض لايخدم مصالح العراق في الامن القومي

2022/07/12 | 22:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الخبير الامني المحلي جعفر البياتي، الثلاثاء، أن مؤتمر الرياض لايخدم مصالح العراق في الامن القومي لـ 4 اسباب مهمة.وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” امريكا لم تعد حليفا حقيقيا للعراق في مواجهة الارهاب لاسباب عدة خاصة وان علاقاتها مع الجماعات المتطرفة لم تعد سرا وهناك الكثير من الادلة التي تؤكد بان […]

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