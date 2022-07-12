الدفاع المدني يتعامل مع حادث انقلاب مقطورات صهريج محملة بالوقود في صلاح الدين

2022/07/12 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طوقت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، موقع حادث انقلاب مقطورتين صهريج قطار محملة بمشتقات النفطية من النفط الأسود أدى الحادث إلى انسكاب المنتوج النفطية على السكة الحديدية دون حدوث حريق في منطقة القادسية في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، وتلقته ايرث نيوز، “حيث تأهبت الفرق للتدخل ورابطت في محل الحادث […]

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