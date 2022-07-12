غوستافو بيترو وجان لوك ميلينشون و أسطورة -الحكومات اليسارية- - نيكوس موتاس

2022/07/12 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نيكوس_موتاس عادت القصة الخيالية القديمة "للحكومات اليسارية التقدمية" إلى الأخبار بعد الانتصار الانتخابي للديمقراطي الاشتراكي غوستافو بيترو في كولومبيا ، وكذلك أداء اليساري جان لوك ميلينشون في الانتخابات البرلمانية الفرنسية .كما حدث في ديسمبر الماضي بانتصار غابرييل بوريتش في تشيلي ، احتفل عدد من القوى اليسارية والانتهازية في اليونان وخارجها بالنتائج الأخيرة ، وقدمتها على أنها "انتصار اليسار" الذي ي ......





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