تأثير الإتجاهات الفكرية الإشتراكية في صياغة الحقوق والحريات واصول نظام الحكم في الدساتير الدول الإشتراكية - نجم الدين فارس

2022/07/12 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجم_الدين_فارس تأثير الإتجاهات الفكرية الإشت ا ركية في صياغة الحقوق والحريات واصول نظامالحكم في الدساتير الدول الإشت ا ركيةإن ظهور فكر الإشت ا ركية يرجع الى الثورة الصناعية، ولكن الإتجاهات الفكرية في الثورةالفرنسية لها دورها الخاص في دفع الحركة الإشت ا ركية الى الأمام.



وفي سنة 1796 قاد)بابوف() 1 ( حركة لم يكتب لها النجاح، استهدفت الغاء الملكية الخاصة، ومنذ سنة 1815ظهرت عوامل اقتصادية جديدة بص ......





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