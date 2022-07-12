انقاذ شاب وشابة اقدما على الانتحار من أعلى جسرين في بغداد

2022/07/12 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد: افواج طوارىء شرطة بغداد تنقذ شاب وشابة اقدما على الانتحار من أعلى جسرين ……….اقدمت شابة تبلغ من العمر ١٦ عام على محاولة الانتحار من أعلى احد الجسور ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد التاسع التابع للقيادة حيث تم السيطرة على الموقف من قبل مفارز الفوج المذكور فيما سيطرت مفارز فوج المهام والواجبات […]

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